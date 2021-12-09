В Роспотребнадзоре рассказали об основных симптомах "Омикрон"-штамма

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Основными симптомами "Омикрон"-штамма являются температура до 38 градусов и выше, кашель, головная боль, выраженная слабость, снижение аппетита.
Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.
По словам Руженцовой, перечисленные симптомы могут сопровождаться поражениями легких и других органов. Она также добавила, что пока сведений об особенностях проявления "Омикрона" немного, однако скоро у специалистов будут новые данные.
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, в свою очередь, рассказала, что пока также немного данных по симптомам "Омикрона" у детей.
Однако, добавила она, медики обратили внимание на то, что помимо повышения температуры, отсутствия аппетита и головных болей у несовершеннолетних часто имеется сыпь.
Ранее директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков не исключил, что существует вариант, при котором "Омикрон"-штамм окажется более мягким, чем все остальные, а также сможет вытеснить другие мутации из человеческой популяции.
В то же время Чумаков подчеркнул, что данная версия является наиболее оптимистичным вариантом развития событий, но может оказаться неверной. Главная опасность в том, подчеркнул специалист, что на основе "Омикрона" может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавируса.
Ученые опубликовали фото штамма "Омикрон"
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