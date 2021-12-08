В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ оценивает ситуацию с COVID-19 и сезонным ОРВИ в российских школах как стабильную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что к настоящему времени лишь в 0,07% школ введены карантинные мероприятия.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко предложила установить в российских школах единые антиковидные рекомендации. В них, по ее мнению, могут быть включены все этапы профилактики, в числе которых необходимость сдавать учащимся с признаками COVID-19 ПЦР-тест, а также их уход на изоляцию до получения результата.

