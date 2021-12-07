Инфекционист объяснил, почему подростков необходимо вакцинировать от COVID-19

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Вакцинировать подростков нужно для их же защиты, поскольку распространение "Дельта"-штамма привело к тому, что они стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения инфекции и защиты окружающих, для которых они могут стать источником инфекции", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он отметил, в четвертую волну пандемии детские отделения были переполнены, подростки попадали в реанимацию.

"У детей уже были летальные случаи из-за COVID-19. После заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром – серьезное осложнение, требующее стационарного лечения", – добавил врач.

Поздняков пояснил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого, поэтому они получают практически одинаковые дозировки лекарственных и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины.

По его словам, прививка позволит усилить иммунную прослойку и не давать серьезных всплесков заболевания в последующие волны коронавируса.

"Лидер по детской вакцинации – Китай. Там вакцинировано несколько десятков миллионов детей начиная с трехлетнего возраста. Половина детей в возрастной категории 12 лет и старше уже ревакцинирована", – добавил он.

Поздняков также обратил внимание, что в Израиле полным ходом идет вакцинация детей от 5 до 11 лет, а подростки от 12 лет и старше уже привиты.

"Побочных эффектов вакцинации почти никто не зарегистрировал. У детей, привитых матричными и РНК-вакцинами, отмечались редкие случаи миокардита, но все они были доброкачественными и прошли на обычной симптоматической терапии", – сказал он.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины.