Вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря

Фото: depositphotos/galinasharapova

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в России может начаться в конце декабря, а детей от 6 до 11 лет могут начать прививать через два месяца в случае одобрения соответствующей вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он уточнил, что Центр уже подал документы для получения разрешения на исследование вакцины от COVID-19 среди детей 6–11 лет.

Кроме того, Гинцбург отметил, что детскую вакцину от коронавируса необходимо в обязательном порядке включить в национальный календарь прививок.

"Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок", – сказал Гинцбург.

Ранее в РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет включительно. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное информирование согласие ребенка.

