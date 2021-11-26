Мурашко назвал срок поступления в оборот подростковой вакцины от COVID-19

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Вакцина от коронавируса для детей от 12 до 17 лет может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первые серии (детской вакцины. – Прим. ред.) уже сегодня произведены, они находятся в контроле качества", – цитирует министра здравоохранения РИА Новости.

По словам Мурашко, процедура контроля качества займет примерно три недели, после чего планируется ввод препарата в гражданский оборот.

24 ноября подростковая вакцина от коронавируса "Спутник М", разработанная Центром имени Гамалеи, получила регистрацию в России.

Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах введения препарата в гражданский оборот до конца текущего года. При этом она отметила, что прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.

