Мурашко назвал срок поступления в оборот подростковой вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина от коронавируса для детей от 12 до 17 лет может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Первые серии (детской вакцины. – Прим. ред.) уже сегодня произведены, они находятся в контроле качества", – цитирует министра здравоохранения РИА Новости.
По словам Мурашко, процедура контроля качества займет примерно три недели, после чего планируется ввод препарата в гражданский оборот.
24 ноября подростковая вакцина от коронавируса "Спутник М", разработанная Центром имени Гамалеи, получила регистрацию в России.
Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах введения препарата в гражданский оборот до конца текущего года. При этом она отметила, что прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.
В России вакцинацию подростков от 12 до 17 лет планируют начать к концу декабря
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