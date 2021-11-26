Гинцбург сравнил иммунитет подростка и взрослого после вакцинации от коронавируса

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Иммунитет подростка после вакцинации препаратом "Спутник М" будет не ниже, чем у привитого от коронавируса взрослого. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
Эксперт объяснил, что иммунный ответ у подростка и взрослого после прохождения вакцинации будет примерно на одинаковом уровне.
"По той простой причине, <...> что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же", – объяснил Гинцбург.
Специалист порекомендовал подросткам в возрасте 17 лет не ждать совершеннолетия для получения взрослой вакцины.
"Ждать не надо, ему надо вакцинироваться", – подчеркнул он.
Ранее в Москве стартовала третья фаза исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Всего в ней примут участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Причем 2 тысячи 400 человек получат настоящую вакцину, а 600 – плацебо.
Сообщалось, что препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря этого года. Прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.
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