Государственная регистрация вакцины "Спутник M" действует 5 лет – реестр Минздрава

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Регистрационное удостоверение вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник M" действует пять лет – до 24 ноября 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств Минздрава РФ.

"Дата регистрации: 24 ноября 2021 года. Дата окончания действия: 24 ноября 2026 года", – отмечается в реестре.

В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться с согласия законных представителей.