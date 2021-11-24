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Москва 24

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Общество

24 ноября, 21:34

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться с согласия законных представителей.

"В возрасте 15 лет и старше – исключительно при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия", – отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что вакцина создана на той же платформе, что "Спутник V" и "Спутник Лайт". Она состоит из двух компонентов, интервал между которыми составляет 21 день.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак-М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков", – отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что более чем у половины детей коронавирус протекает с клиническими проявлениями. При этом многие подростки переносят заболевание тяжело.

В общей сложности с начала пандемии в России доля зараженных детей составила 5% от общего числа инфицированных. В настоящее время болеют около 30 тысяч детей.

Ранее Владимир Путин призвал россиян привиться и ревакцинироваться от ковида. Президент подчеркнул, что это нужно делать вовремя.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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