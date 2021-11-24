Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.
В Минздраве подчеркнули, что вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться с согласия законных представителей.
"В возрасте 15 лет и старше – исключительно при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия", – отметили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что вакцина создана на той же платформе, что "Спутник V" и "Спутник Лайт". Она состоит из двух компонентов, интервал между которыми составляет 21 день.
"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак-М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков", – отметили в министерстве.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что более чем у половины детей коронавирус протекает с клиническими проявлениями. При этом многие подростки переносят заболевание тяжело.
В общей сложности с начала пандемии в России доля зараженных детей составила 5% от общего числа инфицированных. В настоящее время болеют около 30 тысяч детей.
Ранее Владимир Путин призвал россиян привиться и ревакцинироваться от ковида. Президент подчеркнул, что это нужно делать вовремя.
Путин сделал назальную вакцину от коронавируса
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