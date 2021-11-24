Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19

Владимир Путин призвал россиян привиться и ревакцинироваться от ковида. Президент подчеркнул, что это нужно делать вовремя.

Сам президент РФ уже прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" на прошлой неделе, и на следующий же день испробовал на себе назальную вакцину, которой пока в гражданском обороте нет.

Кроме того, стало известно, что в России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков от 12 до 17 лет. Об этом также говорили на совещании с президентом РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.