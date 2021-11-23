Суд продлил арест основателю компании Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене

11:55
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Сачков останется под стражей до 28 февраля 2022 года.
Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.
"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями", – зачитал письмо Сачкова его адвокат Сергей Афанасьев.
Вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Сачкову грозит от 12 до 20 лет заключения.
Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Материалы дела засекречены, что является обычной практикой расследований, связанных с госизменой.
В октябре в Forbes опубликовали письмо матери Сачкова. Она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина просит главу государства провести честное разбирательство по делу, фигурантом которого является ее сын. Мать основателя Grouр-IB утверждает, что Сачков является искренним патриотом и "не мог предать Родину".
Основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: