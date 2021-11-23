Суд продлил арест основателю компании Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Сачков останется под стражей до 28 февраля 2022 года.

Сачков обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.

"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель, я русский инженер. Своей работой неоднократно доказал пользу и преданность своей родине. Я очень прошу моего президента позволить мне на время следствия находиться под домашним арестом с максимальными ограничениями", – зачитал письмо Сачкова его адвокат Сергей Афанасьев.

Вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Сачкову грозит от 12 до 20 лет заключения.

Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Материалы дела засекречены, что является обычной практикой расследований, связанных с госизменой.

В октябре в Forbes опубликовали письмо матери Сачкова. Она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина просит главу государства провести честное разбирательство по делу, фигурантом которого является ее сын. Мать основателя Grouр-IB утверждает, что Сачков является искренним патриотом и "не мог предать Родину".