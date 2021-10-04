Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест основателя Group-IB

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21 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест основателя международной компании – разработчика решений для обнаружения кибератак Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты 21 октября", – говорится в сообщении.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца. Его подозревают в госизмене.

До этого в столичной штаб-квартире компании прошли обыски. При этом во всех регионах Group-IB работала в штатном режиме.

В компании рассказали, что это возможно благодаря территориальной распределенности инфраструктуры разработчика.