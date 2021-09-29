В компании Group-IB прокомментировали арест Ильи Сачкова

15:56
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского суда столицы об аресте основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, говорится в заявлении компании.
При этом в компании не прокомментировали выдвинутые против Сачкова обвинения.
В заявлении говорится, что на ближайшее время руководство компанией возьмет на себя ее сооснователь и технический директор Дмитрий Волков. Также отмечается, что все подразделения компании работают штатно.
"Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует в связи с проведением процессуальных действий", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в столичном офисе Group-IB прошли обыски. В компании на тот момент не смогли уточнить причину оперативных мероприятий.
Позже Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте основателя компании Ильи Сачкова на два месяца по подозрению в совершении преступления, до 27 ноября. Его подозревают в госизмене.
В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова
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