В Group-IB подтвердили проведение обысков в своей столичной штаб-квартире

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Разработчик решений в сфере кибербезопасности Group-IB подтвердил проведение оперативных мероприятий в своей штаб-квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что руководство компании пока не располагает информацией о причинах обысков, топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением ситуации.

Сейчас Group-IB работает в штатном режиме во всех регионах России и за рубежом. Как объяснили в пресс-службе, это возможно благодаря территориальной распределенности инфраструктуры разработчика.

В начале июня обыски прошли в офисах сервисов аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге, в частности в Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Тогда отмечалось, что оперативные мероприятия проходили по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной стали несколько аварий и возбужденные после них уголовные дела.

