У депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника проходят обыски

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В квартире депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника проходят обыски. Информация об этом появилась в телеграм-канале политика.

"Связи с Резником нет. Формальная причина следственных действий пока неизвестна", – говорится в сообщении.

Известно, что следственные действия также проводятся на даче депутата и в квартире его матери.

Позднее на странице Резника в Twitter появилась информация о завершении обыска, а также о том, что политика везут на допрос.

Проведение следственных действий в жилье депутата Заксобрания Петербурга подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее серия обысков прошла в жилье оппозиционера Дмитрия Гудкова и его родственников. В Кремле заявили, что дело против Гудкова не связано с политикой.

