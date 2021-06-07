В Кремле не следили за отъездом Гудкова из России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В Кремле не следили за делом бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отъездом из России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова. Если это законный выезд, то он может прекрасно выехать, вернуться или не вернуться в страну – это абсолютно свободный процесс", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Сам Гудков назвал свой отъезд временным. По его словам, это способ свести к минимуму риски для родных. Он сообщил, что решение было непростым, так как в Москве остались жена и ребенок бывшего депутата.
Политик Дмитрий Гудков был задержан 1 июня как подозреваемый по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Перед этим, как сообщали СМИ, у Гудкова и его родственников прошла серия обысков.
Ранее Песков уже заявлял, что преследование оппозиционера не связано с политикой. По его словам, любые комментарии по этому делу правильнее адресовать в правоохранительные органы.
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