Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде

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На съезде независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде задержали кандидата филологических наук и бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились", – сообщила Галямина.

Пресс-секретарь политика Николай Касьян в разговоре с ТАСС сообщил, что в отношении Галяминой составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Ей предстоит остаться в отделе до 23 мая, когда состоится суд.

Официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков предположил, что появление правоохранителей на съезде независимых муниципальных депутатов связано с антикоронавирусными рейдами, которые регулярно проходят в регионе.

В пресс-службе МВД по Новгородской области произошедшее пока не комментируют.

Ранее совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой из-за судимости. До этого Тверской суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").