Около 200 человек задержали на мероприятии в столице – МВД

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Сотрудники полиции задержали около 200 человек в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе на востоке Москвы.

Как говорится на сайте столичного управления МВД, представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Отмечается, что у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявили членов организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.

Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, указывается в сообщении.

Адвокат Вадим Прохоров сообщил ТАСС, что задержали участников форума "Объединенных демократов", среди которых были муниципальный депутат Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза.

Также задержали представителя Тимирязевского района Юлию Галямину, Евгения Ройзмана и петербургского депутата Максима Резника.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович позже рассказала РИА Новости, что всех задержанных отпустили.

Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в несанкционированной акции 23 января. Ему грозит до 30 суток ареста.