Около 200 человек задержали на мероприятии в столице – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали около 200 человек в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе на востоке Москвы.
Как говорится на сайте столичного управления МВД, представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
Отмечается, что у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявили членов организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ.
Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, указывается в сообщении.
Адвокат Вадим Прохоров сообщил ТАСС, что задержали участников форума "Объединенных демократов", среди которых были муниципальный депутат Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза.
Также задержали представителя Тимирязевского района Юлию Галямину, Евгения Ройзмана и петербургского депутата Максима Резника.
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович позже рассказала РИА Новости, что всех задержанных отпустили.
Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в несанкционированной акции 23 января. Ему грозит до 30 суток ареста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: