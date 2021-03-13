Депутата Мосгордумы Митрохина задержали за участие в акции 23 января

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Полиция задержала депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в несанкционированной акции 23 января.

Политик сообщил ТАСС, что его доставили в ОВД Тверского района и собираются привлечь меня к административной ответственности.

Адвокат Сергей Тельнов заявил, что на депутата составили протокол и отпустили, ему грозит арест до 30 суток. Суд назначен на 18 марта.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.

МВД и прокуратура призывали не принимать участие в незаконных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.