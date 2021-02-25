Суд вынес решение по делу о перекрытии дорог на акции в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Тверской районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий либертарианцу Глебу Марьясову.
Он стал первым фигурантом дела о блокировании движения на несанкционированной акции 23 января в столице, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.
Следователи полагают, что несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве во время митинга.
В результате этого было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации.
Марьясов является секретарем красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России.
Адвокат Марьясова ранее заявил, что его подзащитный не понимает суть претензий, поэтому вину не признает.
Всего за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января столичные суды арестовали в административном порядке свыше 1,2 тысячи человек.
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