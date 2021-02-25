Суд вынес решение по делу о перекрытии дорог на акции в Москве

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Тверской районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий либертарианцу Глебу Марьясову.

Он стал первым фигурантом дела о блокировании движения на несанкционированной акции 23 января в столице, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Следователи полагают, что несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве во время митинга.

В результате этого было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации.

Марьясов является секретарем красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России.

Адвокат Марьясова ранее заявил, что его подзащитный не понимает суть претензий, поэтому вину не признает.

Всего за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января столичные суды арестовали в административном порядке свыше 1,2 тысячи человек.