РФ высылает трех иностранных дипломатов после участия в незаконных акциях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В МИД РФ ранее вызвали посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника посольства ФРГ. Об этом сообщается на сайте российской дипмиссии.

В результате дипломатам российская сторона заявила протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников в Москве в незаконных акциях 23 января.

"Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata", – уточнили в министерстве иностранных дел.

Теперь дипломатом предстоит уехать из РФ. Россия ждет, что в будущем дипломатические миссии и их персонал будут придерживаться международных норм права.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами.