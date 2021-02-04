В МВД прокомментировали сообщения о переполненных камерах в спецприемнике в ТиНАО

16:49
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Размещенные в интернете фотографии из центра временного содержания в деревне Сахарово не являются объективным отражением ситуации с арестованными. Об этом говорится на сайте регионального УМВД.
"Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и интернете, не являются объективным отражением ситуации. В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что задержанные граждане, которые опубликовали фотографии, после оформления были размещены в центре в соответствии с нормативными актами, где им было предоставлено питание и постельное белье. В ведомстве добавили, что в помещении соблюдается допустимое количество задержанных граждан.
По данным МВД, в спецприемнике находятся в том числе и те граждане, которые были отправлены туда по решению суда после участия в несогласованных акциях. Член столичной ОНК Марина Литвинович отмечала, что в Сахарове находятся 506 россиян, из которых около 90% – с незаконных акций.
Ранее в социальных сетях появилась фотография из 8-местной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где находились 28 человек.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
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