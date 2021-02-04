Песков объяснил переполненность спецприемников

13:55
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В столице на незаконных акциях было задержано больше людей, чем в сжатые сроки возможно оформить, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, зачем правоохранители задерживают столько много людей, если потом их негде размещать. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, в настоящее время принимаются меры для исправления ситуации.
"Задержано больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. Задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия", – сказал представитель Кремля.
Ранее в Сети появилась фотография из 8-местной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где разместили 28 человек.
Песков добавил, что в первую очередь нужно обратить внимание на то, что задержанные участвовали в незаконных акциях.
По данным члена столичной ОНК Марины Литвинович, в Сахарове находятся 506 россиян, около 90% из них – с незаконных акций.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Песков ранее называл их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
Роскомнадзор направил администрациям соцсетей уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях.
В Кремле ранее заявили, что на несогласованных акциях в Москве имели место прямые множественные нападения на правоохранителей, что и стало причиной принятия жестких контрмер.
Полиция задержала мужчину, который подрался с силовиками на незаконном митинге 23 января
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