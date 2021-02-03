В Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Жесткие действия полиции по пресечению таких акций оправданны, считает представитель Кремля.

"В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона", – сказал он.

Песков также заявил, что нельзя проводить параллели между протестами в России и Белоруссии. По его словам, ситуации в государствах разные.

"У нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы не отождествлял это", – подчеркнул он.

Как заметил представитель главы РФ, схожи незаконные акции могут быть в России и Белоруссии из-за провокационных элементов.

"Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. [Но], безусловно, есть похожие элементы", – объяснил Песков.

На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Прокуратура столицы еще до этого события предостерегла участников неправомерных массовых мероприятий об ответственности.