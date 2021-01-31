Около 2 тыс человек стали участниками незаконной акции в Москве – ГУ МВД

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На несанкционированные акции в Москве вышли порядка 2 тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Данные актуальны на 14:30 по московскому времени.

Также в главке подчеркнули, что около 600 участников митинга попытались пройти по тротуарам ряда городских улиц.

"Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе", – добавили в ведомстве.

В результате незаконных митингов в городе осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.

Кроме того, в городе по требованию полиции закрыли станции метро "Сокольники", "Сухаревская" и "Красные ворота".

Данные станции закрыты на вход и выход. Поезда проезжают их без остановок.

Многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра. Это "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.

