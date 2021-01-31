Дептранс напомнил о закрытии некоторых станций метро в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы, в воскресенье, 31 января, некоторые станции метро в Москве закрыты для входа, выхода и пересадки. Ограничения действуют с 08:00, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В частности, закрыты станции "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

В ведомстве призвали использовать Кольцевую линию метро, а также быть внимательными.

"По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро", – заключили в Дептрансе.

Меры приняли из-за несогласованной акции в центре Москвы.

На нескольких улицах в центре столицы вводится запрет на парковку. Нельзя будет поставить автомобиль на стоянку на следующих улицах: Новая площадь, улица Охотный ряд, Москворецкая и Кремлевская набережные, Театральный проезд, Моховая улица, Китайгородский проезд.

Также сообщалось, что в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

