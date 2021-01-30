Парковка на некоторых улицах в центре Москвы в воскресенье будет запрещена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На нескольких улицах в центре Москвы в воскресенье вводится запрет на парковку. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Новая площадь, улица Охотный ряд, Москворецкая и Кремлевская набережные, Театральный проезд, Моховая улица, Китайгородский проезд", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что на указанных улицах установят запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

Также из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.

Кроме того, власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.