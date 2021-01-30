МВД РФ призвало граждан воздержаться от участия в незаконных акциях 31 января

15:24
Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Гражданам не стоит участвовать в несогласованных акциях протеста, проведение которых запланировано на 31 января. Об этом предупредили в МВД России.
"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка", – отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, нарушители порядка на данных мероприятиях будут нести ответственность.
Волк также добавила, что в ряде регионов России все еще действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Речь идет о проведении публичных мероприятий.
"В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев – уголовную ответственность", – заключила представитель.
Ранее сообщалось, что в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.
Также из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.
Кроме того, власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.
В воскресенье в центре Москвы ограничат пешеходное движение
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