Движение общественного транспорта осложнено в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в столице проходят несанкционированные акции протеста.



В районе Сокольников затруднено движение автобусов № 265, № 332, № 716, № ДП 52, № Т32, № Т41, № 387, электробуса № Т14, трамваев № 7, № 13, № Б, № 45. Задержки в движении данных маршрутов составляют 15–20 минут.

По измененной трассе следует автобус № 974, а автобус № 78 временно не ходит.

В ведомстве призвали не мешать проезду общественного транспорта. Также специалисты рекомендовали соблюдать правила дорожного движения.

Видео: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

В Дептрансе уточнили, что тормозной путь трамвая в сложившихся обстоятельствах составляет порядка 25–30 метров.

Ранее сообщалось, что люди вышли на проезжую часть Каланчевской улицы. Данный район рекомендовано объезжать.

Кроме того, в городе по требованию полиции закрыли станции метро "Сокольники", "Сухаревская" и "Красные ворота".

Данные станции закрыты на вход и выход. Поезда проезжают их без остановок. Меры приняли из-за несогласованной акции в центре Москвы.

Многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра. Это "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).