По требованию полиции в Москве закрыли еще две станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве по требованию полиции закрыли на вход и выход станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что данные станции поезда проезжают без остановок. Меры приняли из-за несогласованной акции в центре Москвы.

В воскресенье, 31 января, в центре столицы с 8 утра закрыты для входа, выхода и пересадки некоторые станции метро.

В частности, недоступны "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

Кроме того, в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

