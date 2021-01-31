По требованию полиции в Москве закрыли станцию "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

В Москве по требованию полиции закрыли станции метро "Красносельская" и "Сокольники". Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Данные станции закрыты на вход и выход. Поезда проезжают их без остановок. Меры приняли из-за несогласованной акции в центре Москвы.

Позднее в Дептрансе сообщили, что полиция сняла ограничения на работу станции "Красносельская".

"Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее по этой же причине перекрыли станции "Сухаревская" и "Красные ворота".

Многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра. Это "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

Кроме того, в движении наземного транспорта, курсирующего в центре Москвы, 31 января ожидаются некоторые изменения. Горожан призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей. Уточняется, что ограничения вводятся по требованию полиции.

