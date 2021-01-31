Люди вышли на проезжую часть Каланчевской улицы

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В Москве затруднено движение транспорта на Каланчевской улице. Это связано с тем, что там люди вышли на проезжую часть. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Каланчевской улице люди выходят на проезжую часть. Движение автомобилей затруднено", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали объезжать район данной улицы.

Ранее в столице по требованию полиции закрыли станции метро "Красносельская", "Сокольники", "Сухаревская" и "Красные ворота".

Данные станции закрыты на вход и выход. Поезда проезжают их без остановок. Меры приняли из-за несогласованной акции в центре Москвы.

Позднее полиция сняла ограничения на работу станции "Красносельская".

Многие другие остановки метрополитена были закрыты для входа, выхода и пересадки с 8 утра. Это "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город" (Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий).

