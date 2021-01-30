Москалькова призвала не выходить на незаконные акции протеста

18:25
Фото:ТАСС/Павел Бедняков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях.
Правоохранителей она попросила не применять насилие и спецсредства. Об этом говорится в обращении, распространенном ее пресс-службой.
"В социальных сетях транслируют призывы к участию в незаконной акции 31 января. Я прошу не становиться нарушителями закона и не принимать участие в ней. Отнеситесь с уважением к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка", – сказала Москалькова.
По словам омбудсмена, публичные акции и свобода слова могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом. Она также обратилась к органам власти, чтобы те сделали все возможное для ограждения детей от провокаций.
Ранее в МВД России предупредили, что гражданам не стоит участвовать в несогласованных акциях протеста, проведение которых запланировано на 31 января. Нарушители порядка на данных мероприятиях будут нести ответственность.
Также сообщалось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.
Кроме того, власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.
В воскресенье в центре Москвы ограничат пешеходное движение
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