СК проведет проверки в отношении участников незаконных акций, уклонявшихся от армии

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СК по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит молодых людей из числа участников несанкционированных акций 23 и 31 января на предмет уклонения от военной службы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК.

"Председатель СК России поручил организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы", – сообщили в СК.

Там уточнили, что в настоящее время следователи изучают личности фигурантов дел и проводят анализ характеризующих их данных. Бастрыкин также распорядился проанализировать причины, толкнувшие молодых людей к совершению противоправных действий.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявляли в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточняли, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.