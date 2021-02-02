Факты длительного задержания участников незаконных акций надо проверить – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Правоохранителям надо проверить факты длительного задержания активистов, которые принимали участие в незаконной акции в Москве 31 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут, опять же, нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", – заявил представитель Кремля. По словам Пескова, проверку могут организовать также надзорные органы.
Как отметил пресс-секретарь российского президента, надо будет изучить все факты – соответствуют ли они действительности.
Ранее говорилось, что на несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Данные МВД актуальны на 14:30 воскресенья.
В результате незаконных митингов в городе было осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.
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