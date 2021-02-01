Песков осудил насилие против силовиков на незаконных акциях

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Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, полиция принимает меры против незаконных акций, отсюда следует количество задержанных. Он подчеркнул, что речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может.

"В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", – заявил представитель Кремля.

Что касается журналистов, то их задержания на несанкционированных акциях протеста 31 января не носили массового характера, добавил Песков. Он отметил, что в целом им никто не мешал работать.

Песков заявил, что какие-либо обобщающие оценки в данном вопросе неуместны, поскольку важен каждый конкретный случай.

"Еще важнее каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал", – заключил пресс-секретарь.

На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Данные МВД актуальны на 14:30 воскресенья.

В результате незаконных митингов в городе было осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.

