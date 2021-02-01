Песков осудил насилие против силовиков на незаконных акциях

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, полиция принимает меры против незаконных акций, отсюда следует количество задержанных. Он подчеркнул, что речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может.
"В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", – заявил представитель Кремля.
Что касается журналистов, то их задержания на несанкционированных акциях протеста 31 января не носили массового характера, добавил Песков. Он отметил, что в целом им никто не мешал работать.
Песков заявил, что какие-либо обобщающие оценки в данном вопросе неуместны, поскольку важен каждый конкретный случай.
"Еще важнее каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции. Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал", – заключил пресс-секретарь.
На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Данные МВД актуальны на 14:30 воскресенья.
В результате незаконных митингов в городе было осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.
Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.
В Москве на несанкционированных акциях начались задержания
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: