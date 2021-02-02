Арестованных участников акции 31 января в Москве разместили по местам содержания

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники полиции доставили и разместили всех участников незаконной акции в центре столицы 31 января. В отношении них судом принято решение об административном аресте по местам содержания административно-арестованных граждан.

"Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием", – заявили в пресс-службе МВД по Москве.

В ведомстве отметили, что при рассмотрении полноты принятых мер в процессе исполнения процедуры оформления граждан в специализированное учреждение будет дана оценка.

На несанкционированные акции в городе 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ.

На фоне незаконных митингов в Москве было осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.