Песков отказался называть репрессиями задержания участников незаконных акций

13:25
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В России нет никаких репрессий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на несогласованных акциях в Москве имели место прямые множественные нападения на правоохранителей, что и стало причиной принятия жестких контрмер.
Представитель Кремля назвал излишне эмоциональными заявления журналиста о массовых репрессиях в РФ.
"Я, во-первых, с вами не соглашусь: никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии", – цитирует Пескова РИА Новости.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Песков ранее называл их организаторов провокаторами. Он заявлял, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
Роскомнадзор направил администрациям соцсетей уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. На основании новых требований Генпрокуратуры иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций. Он также подтвердил, что такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, были предостережены от промоутирования несогласованных акций.
Полиция задержала мужчину, который подрался с силовиками на незаконном митинге 23 января
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