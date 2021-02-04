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Происшествия

20:26

Арестован житель Мурманской области, ударивший полицейского на незаконной акции в Москве

суды происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы арестовал до 3 апреля жителя Мурманской области за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

"Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, сроком до 03 апреля 2021 года", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Согласно версии следствия, 23 января мужчина участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. Вблизи Пушкинской площади он нанес несколько ударов сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Свою вину задержанный полностью признал.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

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