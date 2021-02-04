СК ходатайствует о мере пресечения обвиняемому в нападении на полицию на акции 23 января

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Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения мужчине, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщается на сайте СК РФ по столице.

"...расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего правоохранительные органы установили личность и задержали жителя Мурманской области 1989 года рождения, который временно проживает в Московском регионе.

Согласно версии следствия, 23 января нынешнего года мужчина участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. Вблизи Пушкинской площади он нанес несколько ударов сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Свою вину задержанный полностью признал.

Расследование по уголовному делу продолжается. Фигуранту предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.

Накануне в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре столицы. Инцидент произошел 31 января, во время несогласованного массового мероприятия.

