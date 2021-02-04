СК ходатайствует о мере пресечения обвиняемому в нападении на полицию на акции 23 января

12:15
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения мужчине, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщается на сайте СК РФ по столице.
"...расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – уточнили в ведомстве.
По факту произошедшего правоохранительные органы установили личность и задержали жителя Мурманской области 1989 года рождения, который временно проживает в Московском регионе.
Согласно версии следствия, 23 января нынешнего года мужчина участвовал в несанкционированной акции в центре Москвы. Вблизи Пушкинской площади он нанес несколько ударов сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Свою вину задержанный полностью признал.
Расследование по уголовному делу продолжается. Фигуранту предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения.
Накануне в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре столицы. Инцидент произошел 31 января, во время несогласованного массового мероприятия.
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
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