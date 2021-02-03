Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Кремлевская прачка"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы во время несогласованной акции. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии", – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Прокуратура столицы еще до этого события предостерегла участников неправомерных массовых мероприятий об ответственности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

