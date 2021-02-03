Роскомнадзор выявил в соцсетях 2,5 тыс призывов подростков на незаконные акции

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Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Все подобные посты были удалены, рассказал глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.
"В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысячи таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере – со стороны несовершеннолетних", – приводит слова Зайцева РИА Новости.
Он также добавил, что привлечение подростков к участию в протестах 23 и 31 января носило целенаправленный характер.
"В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. Сразу по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещенного контента", – сказал он.
Ранее Роскомнадзор направил администрациям соцсетей уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. На основании новых требований Генпрокуратуры иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.
Он также подтвердил, что такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, были предостережены от промоутирования несогласованных акций.
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