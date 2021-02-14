Путин прокомментировал протесты в России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции протеста, которые прошли в разных городах России.

На встрече с редакторами СМИ президент страны заявил, что противоборствующие силы воспользовались ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей.

Путин подчеркнул, что именно в этот момент использовали оппозиционера Алексея Навального. Он добавил, что усталость и недовольство возникает у людей во всем мире.

"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь", – приводит его слова РИА Новости.

Глава государства добавил, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса.

"Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что самый объективный показатель – количество заболевших на сто тысяч населения. "У нас 12 человек, там до сих пор 45", – указал президент.

По его словам, мобилизация системы здравоохранения и промышленности в стране оказалась "просто несравнимо выше", чем в европейских странах и США.

"Там вообще просто развал такой", – отметил Путин. При этом указал на проблемы внутри страны и сказал, что знет "как в коридорах люди лежали в больницах".

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил, что людей, сотрудничающих со спецслужбами враждебных России государств, нельзя называть оппозиционерами.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. Кроме того, несогласованные акции состоялись 2 февраля в Москве после заседания суда по делу Навального.