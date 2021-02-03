Суд арестовал главреда "Медиазоны" за призывы к незаконным акциям

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Тверской суд Москвы назначил главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову административный арест за повторное нарушение порядка организации незаконного публичного мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал Смирнова виновным по статье "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга" и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток", – сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. Глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев заявил, что привлечение подростков к участию в протестах носило целенаправленный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.

На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Прокуратура столицы еще до этого события предостерегла участников неправомерных массовых мероприятий об ответственности.

