Нарышкин прокомментировал связь оппозиции со спецслужбами Запада

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что людей, сотрудничающих со спецслужбами враждебных России государств, нельзя называть оппозиционерами, их следует назвать по-другому. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, МИД РФ в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает.
"Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", – сказал глава СВР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что 8 февраля постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями российской оппозиции, в которой участвовали не только члены ЕС, но и представители США и Великобритании.
По ее словам, один из участников встречи ранее фигурировал в видео, где он встречался с представителями спецслужб Великобритании и обсуждал возможность финансирования акций протеста в РФ. Захарова подчеркнула, что это пример "абсолютно незаконного, неправового, агрессивного наступления на нас".
5 февраля стало известно, что из России высылают посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника посольства ФРГ. Им объявлен протест за участие в несогласованных акциях 23 января текущего года.
Захарова назвала эту меру вынужденной. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ объяснила, что объявленные персонами нон грата сотрудники посольств принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала действия России необоснованными. По мнению политика, решение РФ также противоречит принципу верховенства права.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами.
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