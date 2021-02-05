Меркель назвала необоснованной высылку трех дипломатов ЕС из РФ

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Решение российских властей о высылке из страны трех европейских дипломатов является необоснованным и противоречащим принципу верховенства права, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее в МИД РФ были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Германии. Российская сторона заявила дипломатам протест в связи с зафиксированным участием дипсотрудников в несанкционированных акциях 23 января в Москве. Таким образом, дипломаты были объявлены персонами нон грата и теперь им предстоит уехать из РФ.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их организаторов провокаторами.
Песков прокомментировал присутствие иностранных дипломатов на заседании по делу Навального
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