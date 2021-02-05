Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях РФ и ЕС

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС никому не приносит пользы.
"Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, – отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Боррель сообщал, что намерен обсудить с главой МИД РФ в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с COVID-19. Тема борьбы с коронавирусом может стать особенно актуальной в связи с положительными отзывами на Западе о российской вакцине "Спутник V".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.
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