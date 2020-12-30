Захарова обвинила Евросоюз в попытке дискредитировать вакцины РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Ранее глава дипломатии ЕС в статье "Важная борьба против дезинформации и манипуляции" сравнил усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Захарова считает, что набирающая обороты "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. По ее словам, в Москве шокированы тем, что к этой практике присоединился глава европейской дипломатии.
Официальный представитель МИДа заявила, что Боррель демонизирует российские СМИ и проводит "неуместные параллели", распространяя "фейковую информацию".
Она также отметила, что, призывая к противодействию манипуляциям в медиа, Боррель сам "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией".
Кроме того, Захарова увидела в "риторике" Брюсселя "попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки, и потребовала объяснений.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о финансируемой за рубежом информационной кампании против российской вакцины от COVID-19.
Российской вакциной заинтересовались венгерские специалисты
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