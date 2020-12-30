Захарова обвинила Евросоюз в попытке дискредитировать вакцины РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Ранее глава дипломатии ЕС в статье "Важная борьба против дезинформации и манипуляции" сравнил усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Захарова считает, что набирающая обороты "война вакцин" сопровождается потоком ложной или намеренно искаженной информации. По ее словам, в Москве шокированы тем, что к этой практике присоединился глава европейской дипломатии.

Официальный представитель МИДа заявила, что Боррель демонизирует российские СМИ и проводит "неуместные параллели", распространяя "фейковую информацию".

Она также отметила, что, призывая к противодействию манипуляциям в медиа, Боррель сам "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией".

Кроме того, Захарова увидела в "риторике" Брюсселя "попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки, и потребовала объяснений.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о финансируемой за рубежом информационной кампании против российской вакцины от COVID-19.