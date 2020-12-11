Песков прокомментировал сообщения о дискредитации "Спутника V" за рубежом

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Некоторые государства и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что честная конкуренция по разработке и поставкам вакцины от COVID-19 приветствуется, однако совсем другое дело, когда этот процесс начинает приобретать политическую окраску.

"Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что в области разработки вакцины от коронавируса очень жесткая конкуренция.

"Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что препарат "Спутник V" является первой разработанной вакциной от коронавируса в мире.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о финансируемой за рубежом информационной кампании против российской вакцины от COVID-19. По словам Конашенкова, речь идет о серии псевдоаналитических расследований, а также лжесвидетельств о якобы отказах от вакцинации в Вооруженных силах РФ.

Также стало известно, что свыше 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса.

Всего министерство обороны получило 14,5 тысячи вакцин. В соответствии с утвержденным главой ведомства Сергеем Шойгу планом, до конца года вакцинируются свыше 100 тысяч военнослужащих. В военных округах и на Северном флоте сформировали 300 бригад военных медиков, прошедших специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих.