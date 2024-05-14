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14 мая, 12:59

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Экс-депутат Рады Деркач заявил о проверке по поводу создания Украиной "грязной бомбы"

Экс-депутат Рады заявил о проверке по поводу создания Украиной "грязной бомбы"

Фото: 123RF/zabelin

Информация, что спецслужбы Украины якобы создают "грязную бомбу", сейчас проверяется, заявил экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач в беседе с белорусским агентством БелТА.

"То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО, и в период СВО", – напомнил он.

Также он задался вопросом, в курсе ли западные страны об этом и не участвует ли сам Запад в этом для эскалации ситуации. По его информации, "грязная бомба" может быть связана с неким Андреем Бургомистренко, который долгое время руководил предприятием "Радон".

"Это концерн, шесть предприятий на территории Украины, которые занимаются работой с радиоактивными отходами, в том числе высокоактивными. Это монополист. Бургомистренко – специалист в этой области", – уверен он.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что Украина и Запад хотели взорвать "грязную бомбу" и обвинить РФ в терроризме. До этого в ФСБ подчеркивали, что смогли пресечь попытку приобретения в России килограмма радиоактивного цезия-137, используемого при создании подобных бомб.

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