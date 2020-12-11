Минобороны сообщило о зарубежных планах дискредитировать российскую вакцину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о финансируемой за рубежом информационной кампании против российской вакцины от коронавируса.
"О средствах и ресурсах, брошенных из-за рубежа, на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины нам детально известно", – заявил он.
По словам Конашенкова, речь идет о серии псевдоаналитических расследований, а также лжесвидетельств о якобы отказах от вакцинации в Вооруженных силах РФ.
Он уточнил, что среди военнослужащих нет отказов от "Спутник V", а сформированный иммунитет у военных после вакцинации указывает на эффективность и безопасность препарата.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч военнослужащих уже прошли вакцинацию от коронавируса.
Всего министерство обороны получило 14,5 тысячи вакцин. В соответствии с утвержденным главой ведомства Сергеем Шойгу планом, до конца года вакцинируются свыше 100 тысяч военнослужащих.
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